Гвардиола рассказал о ситуации с травмированными игроками в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.

«Он (Бернарду Силва. — Прим. «Чемпионата») ничего мне не сказал, и я не разговаривал с врачами, но, судя по всему, в следующих матчах он не сможет играть.

«У нас проблемы, но я не собираюсь говорить: «О, у нас много травм». Когда у нас пять важных игроков — действительно важных игроков — травмированы, поддерживать такую ситуацию (пять побед в пяти матчах АПЛ. — Прим. «Чемпионата») в течение длительного времени будет сложно. Но это то, что есть», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

На данный момент в списке травмированных игроков команды также числятся Кевин Де Брёйне, Джон Стоунз, Матео Ковачич и Джек Грилиш.

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «Ноттингемом» в предстоящем туре английской Премьер-лиги. Матч состоится 23 сентября и пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. После пяти туров подопечные Гвардиолы набрали 15 очков и на текущий момент располагаются на первом месте в чемпионате Англии.