«Бавария» одолела «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура ЛЧ с семью голами

Завершился матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом из Швеции. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Бавария» одержала победу со счётом 4:3.

На 28-й минуте Лерой Зане открыл счёт и вывел «Баварию» вперёд. Спустя четыре минуты Серж Гнабри увеличил преимущество своей команды.

В самом начале второго тайма Расмус Хойлунн отыграл один мяч для манкунианцев. Но через четыре минуты форвард «Баварии» Гарри Кейн реализовал пенальти. На 88-й минуте гол Каземиро сократил отставание «Манчестер Юнайтед» до минимума. Однако нападающий мюнхенцев Матис Тель успел забить мяч. И это ещё не всё. Каземиро оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

Помимо этих двух клубов, в группе А также выступают датский «Копенгаген» и стамбульский «Галатасарай», которые сегодня, 20 сентября, сыграли вничью — 2:2.