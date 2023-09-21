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Экс-защитник «Крыльев» Мэтью Бут: не знаю, что ест Тихонов, но он вообще не стареет!

Экс-защитник «Крыльев» Мэтью Бут: не знаю, что ест Тихонов, но он вообще не стареет!
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Мэтью Бут удивился физической форме бывшего партнёра по самарскому клубу Андрея Тихонова.

«Андрей Тихонов вообще не стареет! Я получал удовольствие, играя вместе с Андреем за «Крылья Советов». Не знаю, что он ест, но вообще не изменился! Было приятно встретиться с футболистами, против которых я играл много лет назад. Играя в России, я был очень близок с Макбетом Сибайя, мы проводили много времени вместе, часто встречались в Москве. Ещё выделю Павлюченко», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, южноафриканский защитник выступал за «Крылья Советов» с 2004 по 2008 год, до этого он также играл за футбольный клуб «Ростов».

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