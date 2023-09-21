Мюллер повторил достижение Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер одержал сотую победу в Лиге чемпионов за один клуб, сообщает BBC.
Он стал третьим игроком в истории, которому покорилось это достижение. Ранее 100 побед в Лиге чемпионов добивались Криштиану Роналду (115) и Икер Касильяс (101).
Напомним, в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3. В следующем туре «Бавария» встретится с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Галатасараем».
Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.
Невероятно жёсткий подкат в матче чемпионата Гондураса:
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