Кривцов: в «Интер» Майами выругали меня, когда я купил украинским беженцам билеты на матч

Защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов высказался о том, как команда помогает украинским беженцам.

«Когда в «Интер Майами» узнали, что я купил украинским беженцам билеты на игру, они меня очень выругали. Сказали, что я не должен платить за это. Сказали, что если я нуждаюсь в билетах, тем более для благотворительной цели, то сказать им, а они всё сделают.

Они вышли на фонд и пригласили детей и их родителей на игру. Эти ребята вышли на поле перед матчем. Затем им организовали активности с аниматорами и ужин на стадионе. После игры ребята спустились на поле и побегали. Мы сделали общее фото», — сказал Кривцов на YouTube-канале SportArena.

Кривцов выступает за «Интер Майами» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.