Виктор Линделёф — о матче с «Баварией»: это не тот результат, которого мы хотели

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф поделился впечатлениями от матча с «Баварией».
«Мы хорошо начали игру. Ошибки — это часть игры. Это определенно не тот результат, которого мы хотели. Мы пытались сделать все возможное и забили три гола, но этого оказалось недостаточно. «Бавария» — хорошая команда с хорошими игроками», — приводит слова Линделефа официальный сайт «Баварии».
Вчера, 20 сентября, «Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на «Альянц Арене» завершилась со счётом 4:3.
В другом матче группы A «Галатасарай» сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2).
Следующий матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» 3 октября примет «Гаратасарай». А «Бавария» сыграет 3 октября в гостях с «Копенгагеном».
После пяти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 13 место с 6 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (15 очков).
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