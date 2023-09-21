Кирш о победе над «Рубином»: хорошо сыграли в первом тайме

Защитник «Ростова» Илья Кирш высказался о своём дебютном матче с «Рубином».
Вчера, 20 сентября, «Ростов» на своём поле обыграл «Рубин» в четвёртом туре группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:1 (4:2 – в серии пенальти). Кирш вышел в первом тайме и был заменен на 46-й минуте.
«Мне кажется, хорошо сыграли в первом тайме. Во втором чуть подсели. Дальше будем тренироваться, чтобы быть на одном уровне со всеми. Знал ли о замене? Давно не получал полноценную игровую практику. Постепенно надо получать нагрузку, вкатываться в режим. О замене узнал только в перерыве», — приводит слова Кирша «РБ Спорт».
Кирш является воспитанником «Зенита». В сентябре 2023 года перешел из второй команды сине-бело-голубых в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2023/2024.
После четырех туров «Ростов» занимает первое место (8 очков) в группе B с «Локомотивом» (7 очков), «Уралом» (5 очков) и «Рубином» (4 очка).
- 21 сентября 2023
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