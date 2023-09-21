Беллингем, Феликс и Эдегор — претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список номинантов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.
В список номинантов попали полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, форвард «Барселоны» Жоау Феликс, хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор и полузащитник «Порту» Вендерсон Галено. Все футболисты отметились результативными действиями в матчах 1-го тура группового раунда.
Беллингем забил гол на 90+4-й минуте и принёс победу «Реалу» в матче с берлинским «Унионом» (1:0). Точность его передач составила 90%. Английский хавбек пробежал за игру 11,4 км.
Феликс в игре с «Антверпеном» (5:0) отметился двумя голами и одной результативной передачей.
Эдегор оформил 1+1 в победном матче с ПСВ (4:0). Норвежский полузащитник пробежал 12,69 км за матч.
Хавбек «Порту» Галено так же, как и Феликс, отметился двумя забитыми мячами и одним ассистентским баллом в игре с «Шахтёром» (3:1).
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