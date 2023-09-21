Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин: Писарский чувствовал большое давление, он давно хотел забить

Осинькин: Писарский чувствовал большое давление, он давно хотел забить
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал эмоции нападающего Владимира Писарского после гола в ворота «Балтики» (2:1) в матче Фонбет Кубка России.

«Все как-то позабыли, что он у нас уже забивал три гола в Кубке. Они тоже были важными. За это время появилось большое давление, которое он чувствовал. Он эмоциональный человек, давно хотел забить. Сейчас это получилось. Что я ему сказал? Поздравил с голом. И сказал, что идём дальше», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Накануне «Крылья Советов» обыграли калининградскую «Балтику» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:1. Писарский открыл счёт на 38-й минуте встречи. Сразу после этого футболист присел на газон и заплакал. Это его первый забитый мяч за полгода.

Материалы по теме
Писарский — об арбитре Опейкиной: мне понравилось, как она судила
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android