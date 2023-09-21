Осинькин: Писарский чувствовал большое давление, он давно хотел забить

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал эмоции нападающего Владимира Писарского после гола в ворота «Балтики» (2:1) в матче Фонбет Кубка России.
«Все как-то позабыли, что он у нас уже забивал три гола в Кубке. Они тоже были важными. За это время появилось большое давление, которое он чувствовал. Он эмоциональный человек, давно хотел забить. Сейчас это получилось. Что я ему сказал? Поздравил с голом. И сказал, что идём дальше», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».
Накануне «Крылья Советов» обыграли калининградскую «Балтику» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:1. Писарский открыл счёт на 38-й минуте встречи. Сразу после этого футболист присел на газон и заплакал. Это его первый забитый мяч за полгода.
- 21 сентября 2023
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