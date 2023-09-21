Адамов: когда подошёл к Кадырову сфоткаться, он ударил меня в живот: «Где твой пресс?»
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о знакомстве с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Футболист вспомнил, как Рамзан Кадыров однажды неожиданно проверил его пресс на банкете.
«Когда я познакомился с Кадыровым? Когда ещё играл за молодёжку «Ахмата», в 2018 году. После сборов Рамзан Ахматович устроил банкет — пригласил основную команду и молодёжную. Мы танцевали, веселились — прям как на свадьбе. Рамзан Ахматович пообщался с нами, дал советы. Когда я подошёл с ним сфоткаться, он ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!» А я три килограмма мяса съел до этого (смеётся)», — приводит слова Арсена Адамова интернет-портал Sport24.
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