Юсупов: всем надо забыть про серебряные медали «Сочи». Была совершенно другая команда

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о текущей обстановке в своей команде.

«Не надоела тренерская чехарда? Хочу высказать своё мнение: все судят по сезону, когда мы занимали второе место. У нас тогда была совершено другая команда и состав. У нас костяк просто развалился и осталось два-три человека. Поэтому надо всем вам забыть, что такое серебряные медали «Сочи».

Может быть, зимой или в следующем году придут игроки, которые с первого же дня вольются в состав и будут помогать. Сейчас у нас совершенно другая ситуация. Взять все московские команды, «Краснодар» и «Зенит» — у них в десять раз больше бюджет, в десять раз лучше состав и условия. Поэтому это совершенно нормально, что они выше нас. То, что мы проигрываем ЦСКА, в принципе при хорошей игре… В первом тайме они вообще особо за центр не выходили. Но это нормально, что мы проигрываем. Не нормально, конечно. Но у них лучше условия и состав», — сказал Юсупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в сезоне-2021/2022 сочинцы завоевали серебряные медали чемпионата России, набрав 56 очков и отстав от чемпиона, «Зенита» — на девять очков. На данный момент подопечные Александра Точилина занимают 13-е место в РПЛ, имея в активе шесть очков.