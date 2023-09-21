Экс-игрок «Крыльев» Бут: не удивлён, что Слуцкий теперь шоумен

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Мэтью Бут высказался о медийной карьере известного российского тренера Леонида Слуцкого. Бут признался, что уход Слуцкого в медийное поле не стал для него удивлением, ведь, как рассказывает экс-игрок «Крыльев», у Слуцкого всегда было отличное чувство юмора.
«Не удивлён, что Слуцкий с головой ушёл в YouTube-шоу. У него всегда был такой характер, отменное чувство юмора — именно поэтому с ним было классно работать вместе. Он был молод, поэтому и атмосфера в команде была освежающей. Вообще не удивился, когда узнал, что Слуцкий ушёл из футбола в индустрию шоу и юмора», — сказал Мэтью Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Полностью эксклюзивное интервью с Бутом читайте на «Чемпионате»:
- 21 сентября 2023
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