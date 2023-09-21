Джеррард: если бы я знал, что Роджерса сменит Клопп, остался бы в «Ливерпуле»

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард вспомнил, как покидал мерсисайдский клуб в связи с истечением срока контракта в 2015 году.

«Я принял решение не продлевать контракт на год и уехал в Америку (Джеррард присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси». — Прим. «Чемпионата»). Но если бы я согласился, то отыграл бы полгода у Клоппа. Тогда мне говорили, что играть я буду всё меньше и меньше, а я не хотел быть игроком ротации в «Ливерпуле». Я всё ещё чувствовал себя лучшим полузащитником той команды. Оглядываясь назад, я могу сказать, что если бы я знал, что случится (через четыре месяца после ухода Джеррарда Брендан Роджерс покинул клуб, «Ливерпуль» возглавил Юрген Клопп. — Прим. «Чемпионата»), то подписал бы этот контракт. Я отыграл бы ещё четыре-пять месяцев под руководством Брендана, чтобы потом получить полгода у Юргена, конечно», — приводит слова Джеррарда издание Daily Mail.

В настоящее время Стивен Джеррард занимается тренерской деятельностью. После увольнения из «Астон Виллы» в октябре прошлого года он возглавил саудовский «Аль-Иттифак» минувшим летом.