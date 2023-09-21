«Он хороший мужик». Экс-футболист «Зенита» Евсеев высказался об Аршавине
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Полузащитник «Текстильщика» Алексей Евсеев, который начинал свой футбольный путь в «Зените», высказался о легендарном игроке «Зенита» и сборной России Андрее Аршавине, с которым пересекался в клубе из Санкт-Петербурга.
«Что отличало Аршавина от остальных? У него есть данные: резкий, быстрый и техничный. К тому же хорошо видит поле. Это дар? Думаю, да. Дар в совокупности с тренировками. В детстве я смотрел его матчи за «Арсенал», а потом сидел с ним в одной раздевалке. Это было необычно. Он хороший мужик.
Он одинаково относился к молодым и опытным. Аршавин не пихал с первого раза за какие-то ошибки, а пытался объяснить. Только после повторения этого недочёта начинал пихать», — приводит слова Евсеева «Евро-Футбол.Ру».
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