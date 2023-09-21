Алексей Евсеев: Дзюба для своих габаритов очень техничный
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Полузащитник «Текстильщика» Алексей Евсеев, который начинал свой футбольный путь в «Зените», сравнил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу и завершившего карьеру российского форварда Александра Кержакова. Он подчеркнул, что Кержаков был очень талантливым футболистом, а Дзюба — крайне техничен для своих габаритов.
«Что скажу о Кержакове? Он потрясающий форвард, который много забивал. Талантливый футболист.
Дзюба? Это разные игроки, их не совсем корректно сравнивать. Кержаков играл за счёт скорости, а Дзюба футболист другого плана. Он выигрывает верх, классно действует головой. Артём для своих габаритов очень техничный», — приводит слова Евсеева «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, Дзюба и Кержаков в своё время выступали в составе «Зенита».
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