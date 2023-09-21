Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Торино» поделился мнением о Сабе Сазонове

Спортивный директор «Торино» поделился мнением о Сабе Сазонове
Комментарии

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти поделился мнением о защитнике команды Сабе Сазонове.

«Он очень умный парень. Когда он был в сборной, он уже занимался по видеосвязи с нашим преподавателем, чтобы выучить итальянский язык. В апреле его отец приезжал сюда для ознакомления с клубом», — приводит слова Ваньяти Toro Goal.

Напомним, о переходе Сазонова в «Торино» стало известно 31 августа. Сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Динамо» € 3 млн за трансфер грузинского защитника. 21-летний Сазонов в сезоне-2023/2024 успел провести пять матчей за бело-голубых во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.

Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Главный тренер сборной Грузии: Сазонов, Чакветадзе сделали безусловный шаг вперёд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android