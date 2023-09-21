Спортивный директор «Торино» поделился мнением о Сабе Сазонове

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти поделился мнением о защитнике команды Сабе Сазонове.

«Он очень умный парень. Когда он был в сборной, он уже занимался по видеосвязи с нашим преподавателем, чтобы выучить итальянский язык. В апреле его отец приезжал сюда для ознакомления с клубом», — приводит слова Ваньяти Toro Goal.

Напомним, о переходе Сазонова в «Торино» стало известно 31 августа. Сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Динамо» € 3 млн за трансфер грузинского защитника. 21-летний Сазонов в сезоне-2023/2024 успел провести пять матчей за бело-голубых во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.

Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3 млн.