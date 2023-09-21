Сазонов рассказал о выборе сборной Грузии, а не России
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Защитник итальянского «Торино» Саба Сазонов рассказал, что выбор в пользу сборной Грузии дался ему тяжело.
«Моя мать грузинка, отец русский. Выбор был сложным, но я рад, что сыграл на чемпионате Европы среди юношей до 21 года. Быть здесь, в «Торино» – мечта, мне не терпелось сыграть в чемпионате Италии», — приводит слова Сазонова Toro Goal.
Напомним, о переходе Сазонова в «Торино» стало известно 31 августа. Сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Динамо» € 3 млн за трансфер грузинского защитника. 21-летний Сазонов в сезоне-2023/2024 успел провести пять матчей за бело-голубых во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3 млн.
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