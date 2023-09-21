Пономарёв: у Слуцкого не было авторитета. ЦСКА играл сам по себе

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА.
«В ЦСКА было много хороших тренеров: Соловьёв, Бесков. Это вам не Слуцкий, у которого авторитета никакого. Дзагоев вообще внимания на него не обращал, матом орал. Но он не мешался, и команда играла сама по себе. Потом его хотели выгнать, но он пришёл к Гинеру, уговорил, чтобы оставили. Сейчас они с Дзюбой шоу завертели. Может быть, они там ещё голыми будут представляться? Два идиота. В том-то и дело, что такой тренер не может руководить ЦСКА. Нас тренеры даже одеваться учили: белая рубашка, галстук, костюм. Правда, больше ни за чем не следили. Пьянство было поголовно», — приводит слова Пономарёва «РИА Новости Спорт».
Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
- 21 сентября 2023
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