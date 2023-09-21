Две футболистки покинули базу сборной Испании, объяснив отъезд психологическими проблемами

Два игрока женской сборной Испании Мапи Леон и Патри Гихарро приняли решение покинуть расположение команды, несмотря на то что ранее Королевской испанской федерации футбола (RFEF) и Высшему спортивному совету Испании (CSD) удалось договориться с футболистками, прекратившими бойкот.
«Наша ситуация отличается от ситуации для остальных игроков. Психологически мы не в состоянии находиться в сборной», — приводит слова футболисток Mundo Deportivo.
По информации испанского издания, RFEF пошла навстречу девушкам, дав обязательство не подвергать их санкциям за решение оставить команду.
Стоит добавить, что Мапи Леон и Патри Гихарро входили в группу, известную как «группа 15», которая требовала от RFEF отставки тренера женской сборной Хорхе Вильды. Их позиция всегда оставалось непримиримой, в связи с чем обе футболистки не попали в заявку команды на чемпионат мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.
- 21 сентября 2023
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