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Две футболистки покинули базу сборной Испании, объяснив отъезд психологическими проблемами

Две футболистки покинули базу сборной Испании, объяснив отъезд психологическими проблемами
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Два игрока женской сборной Испании Мапи Леон и Патри Гихарро приняли решение покинуть расположение команды, несмотря на то что ранее Королевской испанской федерации футбола (RFEF) и Высшему спортивному совету Испании (CSD) удалось договориться с футболистками, прекратившими бойкот.

«Наша ситуация отличается от ситуации для остальных игроков. Психологически мы не в состоянии находиться в сборной», — приводит слова футболисток Mundo Deportivo.

По информации испанского издания, RFEF пошла навстречу девушкам, дав обязательство не подвергать их санкциям за решение оставить команду.

Стоит добавить, что Мапи Леон и Патри Гихарро входили в группу, известную как «группа 15», которая требовала от RFEF отставки тренера женской сборной Хорхе Вильды. Их позиция всегда оставалось непримиримой, в связи с чем обе футболистки не попали в заявку команды на чемпионат мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.

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