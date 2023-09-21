Джуд Беллингем: я очень хорошо адаптировался в «Реале»

20-летний английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал об адаптации в испаском клубе.
«Вы не понимаете, насколько масштабен такой клуб, как мадридский «Реал», пока не станете его частью. Это невероятно. Я обычно скромен… но я очень хорошо адаптировался тут. Всегда делаю работу с улыбкой на своём лице», — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Вчера, 20 сентября, англичанин забил гол на 90+4-й минуте и принёс победу «Реалу» в матче 1-го тура группы С Лиги чемпионов с берлинским «Унионом» (1:0).
В нынешнем сезоне испанской Примеры Джуд Беллингем принял участие в пяти встречах, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
2:1. Беллингем («Реал Мадрид») вырывает победу в концовке матча с «Хетафе»!
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 21 сентября 2023
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:06
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:25
-
17:21
-
17:15
-
16:57
-
16:53
-
16:47
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:06
-
16:04
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:26
-
15:24
-
15:22