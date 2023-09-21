Джуд Беллингем: я очень хорошо адаптировался в «Реале»

20-летний английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал об адаптации в испаском клубе.

«Вы не понимаете, насколько масштабен такой клуб, как мадридский «Реал», пока не станете его частью. Это невероятно. Я обычно скромен… но я очень хорошо адаптировался тут. Всегда делаю работу с улыбкой на своём лице», — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Вчера, 20 сентября, англичанин забил гол на 90+4-й минуте и принёс победу «Реалу» в матче 1-го тура группы С Лиги чемпионов с берлинским «Унионом» (1:0).

В нынешнем сезоне испанской Примеры Джуд Беллингем принял участие в пяти встречах, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

2:1. Беллингем («Реал Мадрид») вырывает победу в концовке матча с «Хетафе»!

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