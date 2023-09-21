Дюков высказался о словах главы УЕФА, что клубы РФС вернут в еврокубки после окончания СВО

Президент РФС Александр Дюков высказался о возвращении российских клубов в еврокубки

«Что касается заявления Чеферина, что российские клубы и сборные будут допущены до соревнований под эгидой УЕФА только после завершения СВО — я никогда не комментирую слова, которые были приведены каким-то изданием, которое я даже не знаю. Есть видеозапись ответа, но её я не смотрел. У нас прямая коммуникация с УЕФА. Если у нас есть какая-то позиция или информация, которую мы хотим донести до УЕФА, то мы сделаем это без посредников и СМИ — ровно как и наоборот. Если УЕФА захочет нам что-то сказать, то сделает это без посредников. Наше общение доверительное. Какая-то организация что-то там написала. Такая реакция у меня была», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.