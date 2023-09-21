Дюков: не могу гарантировать, что Камерун снова не откажется от матча со сборной России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Какова вероятность, что Камерун снова не откажется? Не могу это гарантировать», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Команда не выступала в официальных матчах с 2021 года. В 2022-м россияне одержали победу в товарищеской встрече с Кыргызстаном (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). В 2023 году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), победила Ирак (2:0), сыграла вничью с Катаром (1:1), а также провела два матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2).