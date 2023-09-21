Дюков: не могу гарантировать, что Камерун снова не откажется от матча со сборной России
Поделиться
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Камеруна.
«Какова вероятность, что Камерун снова не откажется? Не могу это гарантировать», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Сборная России отстранена от участия в международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Команда не выступала в официальных матчах с 2021 года. В 2022-м россияне одержали победу в товарищеской встрече с Кыргызстаном (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). В 2023 году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), победила Ирак (2:0), сыграла вничью с Катаром (1:1), а также провела два матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2).
Комментарии
- 21 сентября 2023
-
20:05
-
20:01
-
20:01
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:20
-
19:12
-
19:12
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:06
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:25
Партнерский контент