Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС не поступало запросов о смене гражданства Арсеном Захаряном

В РФС не поступало запросов о смене гражданства Арсеном Захаряном
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о слухах о возможной смене спортивного гражданства полузащитником «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Были запросы в РФС на фоне слухов, что Захарян может сменить гражданство, хотя он заигран за сборную России? На данный момент – нет», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Арсен Захарян перешёл из московского Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2029 года. В нынешнем сезоне 20-летний атакующий полузащитник провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры. В активе команды шесть очков по итогам пяти матчей.

Материалы по теме
Президент РФС Дюков: Захарян мог развиваться в РПЛ и быть украшением чемпионата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android