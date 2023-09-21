В РФС не поступало запросов о смене гражданства Арсеном Захаряном

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о слухах о возможной смене спортивного гражданства полузащитником «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.
«Были запросы в РФС на фоне слухов, что Захарян может сменить гражданство, хотя он заигран за сборную России? На данный момент – нет», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, Арсен Захарян перешёл из московского Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2029 года. В нынешнем сезоне 20-летний атакующий полузащитник провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры. В активе команды шесть очков по итогам пяти матчей.
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