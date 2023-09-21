Сазонов рассказал об общении с Кварацхелией перед переходом в «Торино»

Защитник итальянского «Торино» Саба Сазонов рассказал, что общался с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией перед переездом в Италию.
«Я давно знаю Кварацхелию, мы встречались в чемпионате России. Он хорошо отзывался об Италии, культуре и людях. Мы договорились встретиться на поле, и это будет битва», — приводит слова Сазонова Toro Goal.
Напомним, о переходе Сазонова в «Торино» стало известно 31 августа. Сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Динамо» € 3 млн за трансфер грузинского защитника. 21-летний Сазонов в сезоне-2023/2024 успел провести пять матчей за бело-голубых во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Приблизительная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3 млн.
- 21 сентября 2023
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