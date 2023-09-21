Монтелла официально стал главным тренером сборной Турции

Турецкая федерация футбола (TFF), в своём «твиттере», официально объявила о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Винченцо Монтеллы.
Минувшим летом Винченцо Монтелла ушёл с поста главного тренера команды «Адана Демирспор», которую итальянец возглавлял с 2021 года. В сезоне-2022/2023 «Адана Демирспор» под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате Турции, набрав 69 очков, и квалифицировалась в Лигу конференций.
Вчера, 20 сентября, Турецкая федерация футбола (TFF) официально объявила об увольнении с поста главного тренера национальной команды Турции немецкого специалиста Штефана Кунца, который возглавлял турецкую сборную с 2021 года.
После пяти матчей в квалификации к чемпионату Европы 2024 года турки набрали 10 очков и располагаются на второй строчке в отборочной группе D.
- 21 сентября 2023
-
20:05
-
20:01
-
20:01
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:20
-
19:12
-
19:12
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:06
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:25