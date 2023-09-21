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Монтелла официально стал главным тренером сборной Турции

Монтелла официально стал главным тренером сборной Турции
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Турецкая федерация футбола (TFF), в своём «твиттере», официально объявила о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Винченцо Монтеллы.

Минувшим летом Винченцо Монтелла ушёл с поста главного тренера команды «Адана Демирспор», которую итальянец возглавлял с 2021 года. В сезоне-2022/2023 «Адана Демирспор» под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате Турции, набрав 69 очков, и квалифицировалась в Лигу конференций.

Вчера, 20 сентября, Турецкая федерация футбола (TFF) официально объявила об увольнении с поста главного тренера национальной команды Турции немецкого специалиста Штефана Кунца, который возглавлял турецкую сборную с 2021 года.

После пяти матчей в квалификации к чемпионату Европы 2024 года турки набрали 10 очков и располагаются на второй строчке в отборочной группе D.

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