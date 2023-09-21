ЛАСК — «Ливерпуль»: Салах забил третий мяч своей команды

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы E Лиги Европы между австрийским ЛАСК и английским «Ливерпулем». Команды играют на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце, Австрия. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марко ди Белло (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 88-й минуте Мохамед Салах забил третий мяч совей команды.

Помимо «Ливерпуля» и ЛАСК, в группе C играют бельгийский «Юнион» и французская «Тулуза». Мерсисайдцы в матче 5-го тура АПЛ на выезде обыграли «Вулверхэмптон» со счётом 3:1, в то время как ЛАСК в 7-м туре чемпионата Австрии победил «Аустрию Клагенфурт» — 3:1.

Между собой «Ливерпуль» и ЛАСК прежде никогда не играли.