«Бешикташ» вырвал ничью у «Брюгге» в ЛК, Зайнутдинов появился на поле на 66-й минуте

Завершился матч 1-го тура группы D Лиги конференций между бельгийским «Брюгге» и стамбульским «Бешикташем». Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт был открыт лишь во втором тайме, когда бельгийский полузащитник Ханс Ванакен вывел «Брюгге» вперёд на 77-й минуте игры. «Бешикташ» сумел вырвать ничью благодаря голу турецкого нападающего Дженка Тосуна на 88-й минуте матча.

Стоит отметить, что в составе стамбульского коллектива сыграл казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов. Он появился на поле на 66-й минуте, выйдя со скамейки запасных.

Помимо этих двух клубов, в группе D выступают швейцарский «Лугано» и норвежский «Будё-Глимт», которые сегодня, 21 сентября, сыграли вничью (0:0).