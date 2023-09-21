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«Бешикташ» вырвал ничью у «Брюгге» в ЛК, Зайнутдинов появился на поле на 66-й минуте

«Бешикташ» вырвал ничью у «Брюгге» в ЛК, Зайнутдинов появился на поле на 66-й минуте
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Завершился матч 1-го тура группы D Лиги конференций между бельгийским «Брюгге» и стамбульским «Бешикташем». Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт был открыт лишь во втором тайме, когда бельгийский полузащитник Ханс Ванакен вывел «Брюгге» вперёд на 77-й минуте игры. «Бешикташ» сумел вырвать ничью благодаря голу турецкого нападающего Дженка Тосуна на 88-й минуте матча.

Стоит отметить, что в составе стамбульского коллектива сыграл казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов. Он появился на поле на 66-й минуте, выйдя со скамейки запасных.

Лига конференций . Группа D. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 1
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Ванакен – 77'     1:1 Тосун – 88'    

Помимо этих двух клубов, в группе D выступают швейцарский «Лугано» и норвежский «Будё-Глимт», которые сегодня, 21 сентября, сыграли вничью (0:0).

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