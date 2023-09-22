Бородюк: хотелось бы, чтобы сборная России уже сыграла на результат

Заслуженный тренер России Александр Бородюк высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Камеруна.
«Нормальный соперник. Единственное, хочется договорённости, что Камерун приедет основным составом. Тогда, думаю, матч будет достаточно интересным. РФС правильно делает, что договаривается о матчах, сборная должна играть. Хотелось бы, чтобы сборная уже сыграла на результат. Если кто-то говорит, что результат не важен – это абсолютно неправильно. Сборные всегда должны играть на результат. Игроки национальной сборной должны проявлять себя. Должны приезжать мотивированные профессионалы, которые чётко понимают, что национальная команда – это престиж российского футбола, и только по национальной сборной оценивается развитие нашего футбола. Те футболисты, которые не соответствуют уровню национальной сборной, не должны вызываться. Должны приезжать те, которые будут биться на футбольном поле. В футболе есть такой афоризм: «многое прощается, кроме равнодушия». И футболисты, которые приезжают в сборную, должны это понимать.
Сборная должна научиться играть на результат. Только от побед появляется хорошая атмосфера и психология победителя. Даже если ты сыграешь очень хорошо, но проиграешь, будет критика. А если ты выиграешь матч, то счёт останется на табло.
У нас будет одна игра, и я не вижу смысла вызывать много футболистов. Должны приехать 23 футболиста как на обычные международные матчи. Возможно, плюс-минус 1-2 игрока, если кто-то получит травму. Надеюсь, что будут игроки, которые заслуживают попадания в основной состав сборной России. Нужно порадовать болельщиков победой. А если ещё и хорошей игрой, то мы все порадуемся за сборную», — приводит слова Бородюка Metaratings.
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