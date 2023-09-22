«Зенит» проведёт выездной матч с «Кайратом»

Санкт-петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Кайратом» в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Матч состоится в Алма-Ате и пройдёт на стадионе «Центральный» 14 октября. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Ранее сине-бело-голубые дважды встречались с «Кайратом» в товарищеских играх — в Санкт-Петербурге (2018-й год, победа «Зенита» 1:0) и турецком Белеке (2020-й год, победа «Зенита» 3:1).

В советской истории клубы провели 57 матчей. На счету ленинградцев 20 побед, столько же игр завершились вничью, «Кайрат» выиграл 17 раз.

«Зенит» последние пять лет становится чемпионом России. На данный момент петербуржцы располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.