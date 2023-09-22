Тренер «Брайтона» Де Дзерби — о поражении от АЕКа: я очень горд показанным футболом
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Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с греческим АЕКом (2:3).
«В плане качества мы сыграли очень хорошо. Я очень горд показанным футболом. Мы оказались не столь опытными, как АЕК, но проявили характер и играли с правильным настроем.
Мы контролировали игру и доминировали. Мы огорчены результатом, но должны проанализировать игру, она была хорошей. Мы можем прибавить, но смириться с поражением тяжело. Если хотим сделать шаг вперёд, то ещё до матча должны знать о ситуациях, при которых можем пропустить голы», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
В группе В также выступают «Марсель» и амстердамский «Аякс».
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