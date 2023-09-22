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Эдегор официально продлил контракт с «Арсеналом»

Эдегор официально продлил контракт с «Арсеналом»
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор официально продлил контракт с лондонским клубом, сообщает пресс-служба команды. 24-летний футболист подписал долгосрочное соглашение, рассчитанное до 2028 года.

«Игрок сборной Норвегии сейчас проводит с нами свой четвёртый сезон, первоначально он перешёл в аренду из мадридского «Реала» в январе 2021 года. В прошлом сезоне он был назван нашим игроком сезона после звёздной кампании, в которой он забил 15 голов — все в Премьер-лиге.

Выступления Мартина в сезоне-2022/2023 также принесли ему место в команде года по версии PFA, а также номинации на Лучшего игрока сезона Премьер-лиги, Лучшего молодого игрока сезона Премьер-лиги и Лучшего футболиста FWA. Он также был назван игроком месяца английской Премьер-лиги в ноябре-декабре 2022 года», — говорится в заявлении клуба.

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