Эдегор трогательно высказался после подписания нового контракта с «Арсеналом»

Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями от подписания нового долгосрочного контракта с клубом.

«Подписание нового контракта было для меня очень простым решением по множеству причин. То, что мы сейчас делаем как клуб, особенное, и я хочу быть частью этого. Я очень рад тому, что здесь будет. Я нашёл место, где я смогу по-настоящему обосноваться и назвать его своим домом.

Моя история, возможно, немного другая, так как я ездил по разным клубам с 16 лет. В «Арсенале» я с первого дня чувствовал себя прекрасно, и теперь это определённо мой дом. Я просто хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе и, конечно же, нашим замечательным болельщикам. Продолжу делать всё, чтобы этот клуб добивался успеха в ближайшие годы», — сказал Эдегор в интервью пресс-службе клуба.