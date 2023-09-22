Эдегор трогательно высказался после подписания нового контракта с «Арсеналом»

Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями от подписания нового долгосрочного контракта с клубом.
«Подписание нового контракта было для меня очень простым решением по множеству причин. То, что мы сейчас делаем как клуб, особенное, и я хочу быть частью этого. Я очень рад тому, что здесь будет. Я нашёл место, где я смогу по-настоящему обосноваться и назвать его своим домом.
Моя история, возможно, немного другая, так как я ездил по разным клубам с 16 лет. В «Арсенале» я с первого дня чувствовал себя прекрасно, и теперь это определённо мой дом. Я просто хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе и, конечно же, нашим замечательным болельщикам. Продолжу делать всё, чтобы этот клуб добивался успеха в ближайшие годы», — сказал Эдегор в интервью пресс-службе клуба.
- 22 сентября 2023
-
14:20
-
14:07
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:38
-
12:37
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:11
-
12:07
-
12:06
-
12:01
-
11:59
-
11:57
-
11:56
-
11:54
-
11:51
-
11:46
-
11:44
-
11:42
-
11:36
-
11:32
-
11:20
-
11:17
-
11:16
-
11:00
-
10:58