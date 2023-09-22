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Келлвен: «Бенфика» проявляла ко мне интерес. ЦСКА же был настойчивее

Келлвен: «Бенфика» проявляла ко мне интерес. ЦСКА же был настойчивее
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Новичок ЦСКА, защитник Келлвен, рассказал о решении переехать в Россию.

«Не опасался ли ехать в Россию? Нельзя на 100% верить прессе, разные новости наводят панику, но в России у меня были друзья, которые сказали, что здесь суперспокойно. Когда приехали в Россию, то поняли, что тут отличные условия для жизни.

Была ли возможность оказаться не в ЦСКА? «Бенфика» проявляла интерес, но предложения от них не последовало. ЦСКА же был настойчивее, я очень счастлив своему выбору.

Предложение ЦСКА было хорошим? Конечно. Клуб же обладает феноменальной инфраструктурой, плюс за пределами поля есть всё необходимое. Например, мне помогли найти отличное жильё, поэтому благодарю клуб за поддержку. Ну и ЦСКА очень хотел меня!» — приводит слова Келлвена «Матч ТВ».

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