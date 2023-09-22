Келлвен — о Марио Фернандесе: сравнения неуместны. Я хочу оставить свою историю в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Келлвен высказался о бывшем игроке армейцев Марио Фернандесе.

«Как реагировал на гул в адрес Марио Фернандеса? Реакция болельщиков понятна, потому что Марио перешёл в стан нашего соперника. Их эмоции объяснимы, но это не моё дело — я хотел бы сконцентрироваться на своём выступлении за ЦСКА, чтобы оставить свой след в истории.

Какая репутация у Марио в Бразилии? Болельщики «Гремио» тоже были недовольны его переходом в «Интернасьонал». Ну, а больше ничего не могу сказать.

Болельщики будут сравнивать меня с Марио, потому что я играю на его позиции и взял второй номер? Мне кажется, эти сравнения неуместны. Ранее я уже играл под вторым номером, а с Марио я никак не связан. Он оставил свою историю здесь, я хочу оставить свою. Теперь наступает моё время», — приводит слова Келлвена «Матч ТВ».