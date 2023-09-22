Российский футболист в Армении: ситуация тяжёлая, но покидать Ереван не собираюсь

Полузащитник «Пюника» Михаил Коваленко высказался о ситуации в Ереване на фоне конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.
«В целом дела сейчас хорошо. Конечно, мы переживаем и волнуемся за происходящую ситуацию, особенно местные ребята. На днях с женой окажем гуманитарную помощь в пункте сбора. Я интересуюсь ситуацией и в новостях, и у местных ребят. Ситуация тяжёлая и неприятная. В центре Еревана проходят митинги, но вроде бы ничего страшного. Покидать Ереван и Армению не планирую — работаем в обычном режиме.
Повлияла ли эта ситуация на тренировочный процесс? Нет, всё проходит по плану. У «Пюника» есть задачи в чемпионате, а мы стараемся концентрироваться на наших целях», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 22 сентября 2023
-
17:15
-
17:06
-
16:58
-
16:56
-
16:45
-
16:30
-
16:30
-
16:19
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:57
-
15:54
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:23
-
15:07
-
14:55
-
14:47
-
14:43
-
14:20
-
14:07
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:38
-
12:37
-
12:33