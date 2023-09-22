Футболист «Порту» Галено признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Порту» Вендерсон Галено признан болельщиками лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

В матче «Порту» с «Шахтёром», который завершился победой португальской команды со счётом 3:1, Галено отметился двумя забитыми мячами и одним результативным пасом.

Напомним, наряду с бразильским полузащитником на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов претендовали полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, форвард «Барселоны» Жоау Феликс и хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор.

Беллингем забил гол на 90+4-й минуте и принёс победу «Реалу» в матче с берлинским «Унионом» (1:0). Феликс в игре с «Антверпеном» (5:0) отметился двумя голами и одной результативной передачей. Эдегор оформил 1+1 в победном матче с ПСВ (4:0).