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Артета — о новом контракте Эдегора: работать с ним — это абсолютное счастье

Артета — о новом контракте Эдегора: работать с ним — это абсолютное счастье
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением насчёт того, что полузащитник лондонского клуба Мартин Эдегор подписал новое трудовое соглашение с «канонирами», рассчитанное до 2028 года.

«Подписание Мартином нового долгосрочного контракта — это хорошая новость для всех, кто связан с «Арсеналом». Он наш капитан и чрезвычайно уважаемый человек в клубе, который является отличным примером для подражания, а также профессионалом, привносящим зрелость и качество во всё, что он делает. Вы все видели, что на поле Мартин — это молодой игрок высочайшего уровня, который неизменно вносит свой вклад в игру команды.

Для меня работать с таким игроком и человеком, как Мартин — это абсолютное счастье. Здорово, что после того, как он сменил несколько клубов в карьере, он освоился именно здесь и чувствует себя в «Арсенале» как дома. Мы с нетерпением ждём продолжения нашего путешествия с Мартином в ближайшие годы», — приводит слова Артеты официальный сайт ФК «Арсенал».

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