Владимир Ивич — о стиле работы: мы готовим игроков, но решения на поле принимают они

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, в чём заключается его философия.

«Двигаться от игры к игре, шаг за шагом, и прогрессировать. Эта часть моей философии, потому что вы не можете продумать всё надолго вперёд. Просто работать день за днём — это моя футбольная философия. В футболе всё меняется очень быстро. Не стоит загадывать на месяц или даже десять дней вперёд. Нужно быть сконцентрированным на том, что произошло сегодня. Моя философия — быть сфокусированным на следующей тренировке, чтобы на следующий день быть уверенным, что именно хотят мои игроки, что желают почерпнуть, каким образом ждут, чтобы я с ними работал.

Я из тех тренеров, кто хочет дать футболистам самую важную информацию о тактике, технике, командной игре. С другой стороны, я хочу дать им свободу во время матча, чтобы они самостоятельно принимали решения и думали на протяжении всех 95 минут встречи. Мы работаем с ними, готовим, но решения в самых непростых моментах принимают футболисты на поле. Когда ты в игре, ты тратишь энергию, много бегаешь, пульс — под 200, нужно использовать свой разум, чтобы найти правильное решение в определённый момент. Мы уделяем этому особое внимание и стараемся объяснить, что в тяжёлых ситуациях можно потерять рассудок. Нельзя этого допускать! Нужно быть полностью сфокусированным на игре, думать, чтобы сделать максимум для результата», – приводит слова Ивича «Спорт-экспресс».