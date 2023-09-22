Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал о сроках восстановления Силвы после травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, сколько времени пропустит полузащитник «горожан» Бернарду Силва из-за травмы.
«Это несерьёзная травма, он будет отсутствовать 7–10 дней», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Напомним, португальский футболист получил травму во время группового матча Лиги чемпионов с сербским клубом «Црвена Звезда» и был заменён на 44-й минуте встречи. «Горожане» уходили на перерыв, проигрывая своему сопернику со счётом 0:1, однако одержали итоговую победу в матче со счётом 3:1 благодаря дублю Хулиана Альвареса и забитому мячу Родриго Эрнандеса.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Силва принял участие в четырёх играх, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
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