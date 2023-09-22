В «Пари НН» прокомментировали решение Севикяна выступать за сборную Армении

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал решение полузащитника команды Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении, что в перспективе потенциально облегчит его переход в один из клубов Европы в условиях санкций.
«Если Эдгар будет после «Пари НН» играть в команде, которая сделает его сильнее, то мы будем счастливы. Это может быть и российская команда, и иностранная. Но концепция «развивая игроков, развиваемся сами» с Эдгаром тоже работает. Поэтому здесь и сейчас мы вместе. Эдгар – тоже душа нашей большой сплочённой команды», – сказал Мелик-Гусейнов в интервью Metaratings.ru.
Напомним, контракт Севикяна с «Пари НН» действует до 30 июня 2025 года. В сентябре 22-летний полузащитник заявил, что принял решение отказаться от вызова в сборную России ради выступлений за национальную команду Армении.
В текущем сезоне на счету Севикяна 12 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре гола.
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