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Гендиректор «Пари НН» — о матче РПЛ на берегу Баренцева моря: что-то не срослось

Гендиректор «Пари НН» — о матче РПЛ на берегу Баренцева моря: что-то не срослось
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что клуб был готов рассмотреть возможность проведения матча чемпионата России на берегу Баренцева моря, в Белокаменке, где ранее в рамках Кубка России сыграли 2DROTS и кировское «Динамо». По словам функционера, переговоры на эту тему толком не начались.

«Мы получили первичный сигнал. Сказали, что не против, но нужно было всё это довести до какой-то точки. Но этого не произошло, значит, что-то не срослось», – приводит слова Мелик-Гусейнова Metaratings.ru.

Напомним, матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо» прошёл 4 сентября на плавучей платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2» на берегу Баренцева моря. Встреча завершилась победой медийной команды со счётом 2:0.

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