«Было бы круто ещё на Луне сыграть». Игрок 2DROTS Стиль — о матче на берегу Баренцева моря

Футболист 2DROTS Александр Степанов (Стиль) высказался о проведении матча Пути регионов Фонбет Кубка России с кировским «Динамо» на берегу Баренцева моря. Встреча состоится 4 сентября.
«Первая мысль, когда узнал, что будем играть на берегу Баренцева моря? Подумал: «Блин, было бы круто ещё на Луне сыграть». Для меня это ещё один экспириенс, который я потом расскажу своему сыну: «Прикинь, я играл на плавучей станции». Он скажет: «Ни фига себе! Это как вообще?!». Мне кажется, ещё никто такого не делал.
Ситуация с болельщиками — единственным минус игры в таком месте. Мы знаем, что у нас есть много болельщиков в любых уголках страны. Как бы это эгоистично ни звучало, но когда Киров получает возможность, чтобы мы приехали… Мне немножко жаль кировчан. Но если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. Надеюсь, что все, кто смогут, доедут до этого интересного места», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 1 сентября 2023
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