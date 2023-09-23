Месси пропустит матч с «Орландо Сити» из-за проблем со шрамами

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино подтвердил, что нападающий Лионель Месси не сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата МЛС с «Орландо Сити». 36-летний футболист был заменён по ходу первого тайма в прошлом поединке «цапель» с «Торонто».

По словам тренера, форвард испытывает те же проблемы со шрамами на коже, которые у него были во время недавних выступлений за сборную Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира — 2026. Также Мартино рассказал и о проблемах со здоровьем у защитника Жорди Альбы.

«По сути, Лео всё ещё имеет старые проблемы с рубцовой тканью, а Жорди — с мышечными болями. Следим за их восстановлением ежедневно. Я не врач, чтобы говорить о характере проблем у Месси. Его это беспокоит, а не причиняет боль. Я не знаю почему. Вероятно, эти шрамы даже не позволяют ему чувствовать себя свободно психологически во время игры. Это сложно. Мы все испытывали боль, когда ударялись нашими шрамами об угол стола, и здесь что-то похожее.

На тренировках он чувствовал себя хорошо и сказал об этом. Если бы было хоть малейшее сомнение, он бы не сыграл в прошлой встрече. На самом деле я повторно не разговаривал с Лео после матча, но его опыт даёт ему возможность даже во время игры понять, когда остановиться, сказать достаточно и принять меры предосторожности.

На данном этапе его карьеры кажется очень разумным, что он принимает такие решения больше, чем когда-либо. И я говорю это от имени всех нас, потому что мы хотим видеть Лео на поле ещё долгое время. Для меня это хорошо, что он осознаёт и замечает, когда ему нужно остановиться, как это было в матче Аргентины с Эквадором», — приводит ESPN слова Мартино.

Игра «Орландо Сити» — «Интер Майами» пройдёт в ночь на 25 сентября и начнётся в 2:30 мск.