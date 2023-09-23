Лионель Месси рассказал о своём распорядке дня после перехода в «Интер Майами»

Капитан и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своём графике в американском клубе.
«Мы с Антонелой каждый день просыпаемся в семь часов, завтракаем с детьми, отвозим их в школу, а потом я еду на тренировку.
Возвращаюсь домой в 13 часов. Мы обедаем вместе с Антонеллой, затем идём вздремнуть, что-то можем посмотреть по телевизору. Смотрим сериалы, фильмы, что угодно.
А в три часа дня мы едем забирать детей из школы, везём их на тренировку. Тьяго и Матео очень любят футбол, они росли на нём. Удобно, что они тренируются в «Интер Майами», потому что они находятся там же, где и я», – приводит слова Месси Infobae.
Месси перешёл в «Интер Майами» из ПСЖ летом 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Месси сыграл в США 12 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.
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