Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Счёт будет крупным». Андрей Тихонов — о матче «Спартака» с «Динамо»

«Счёт будет крупным». Андрей Тихонов — о матче «Спартака» с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» наконец-то смог победить в РПЛ, хотя в домашнем матче с «Сочи» счёт мог быть и покрупнее. Хромала реализация моментов, но будем верить, что Абаскаль провёл работу над ошибками и команда начнёт выступать более стабильно.

«Динамо» в последних матчах не радует. Если бы не пенальти от Смолова, могли бы проиграть «Пари НН» в последнем матче. В Кубке на выезде проиграли «Краснодару», опять же. В целом в гостях бело-голубые играют очень нестабильно — из десяти матчей на выезде проиграли в четырёх и ещё два отыграли вничью.

Счёт будет крупным. В последний раз соперники встречались в Кубке России, тогда красно-белые победили со счётом 4:1. Думаю, здесь будет похожий матч. Обе команды забивные, но при этом часто допускают ошибки в обороне», — приводит слова Тихонова RT.

Материалы по теме
Матч дня в РПЛ! «Спартак» против «Динамо» — кто победит в старейшем дерби страны? LIVE
Live
Матч дня в РПЛ! «Спартак» против «Динамо» — кто победит в старейшем дерби страны? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android