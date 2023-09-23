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Алехандро «Папу» Гомес может завершить игровую карьеру

Алехандро «Папу» Гомес может завершить игровую карьеру
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35-летний аргентинский нападающий Алехандро «Папу» Гомес, который находится в статусе свободного агента, рассматривает вариант с завершением карьеры профессионального футболиста.

«Я жду хорошего предложения. Если его не поступит, то могу рассмотреть вариант с завершением карьеры игрока. Я отдал всего себя футболу. Не хочу уходить на грустной ноте», — приводит слова Гомеса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, 1 сентября испанская «Севилья» объявила о расторжении контракта с Гомесом. Соглашение аргентинца с клубом было рассчитано до конца сезона-2023/2024. Всего за «Севилью» Гомес сыграл 90 матчей во всех турнирах, отметившись в них 10 голами и шестью результативными передачами. В составе испанского клуба аргентинский футболист одержал победу в Лиге Европы.

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