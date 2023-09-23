Романцев: девушки уже не уступают парням, 15–20 лет назад они были просто смешными
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Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев отметил прогресс женского футбола.
«Как-то Валерий Кечинов пригласил меня на турнир в Череповец. Я съездил туда и видел, как в одной из команд вместе с мальчиками бегали три девчонки. И ведь играли они лучше пацанов!
Тогда я удивлялся: «Не может быть!» И в ответ услышал: «А им просто не с кем играть, больше никто из девочек там в футбол не играет, поэтому они и присоединились к мальчикам». И ничего страшного!
А недавно проходил женский чемпионат мира, я видел, что девушки уже не уступают парням. Их прогресс просто поражает! Ведь ещё 15–20 лет назад они были… как это лучше сказать… ну просто смешными», — приводит слова Романцева «Российская газета».
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