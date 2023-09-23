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Андрей Ещенко: думаю, сегодня «Спартак» снова победит «Динамо»

Андрей Ещенко: думаю, сегодня «Спартак» снова победит «Динамо»
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Бывший футболист Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Кубок и чемпионат — это разные турниры. Но в дерби обе команды будут заряжены. Думаю, сегодня «Спартак» снова победит «Динамо». Преодолел ли «Спартак» психологически неудачный отрезок? Рано или поздно они должны были начать выигрывать. Нельзя всё время проигрывать или выигрывать», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Спартак» находится на шестой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (18).

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