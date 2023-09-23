Президент «Урала»: мы приглашали Дзагоева в прошлом году — теперь пусть играет где-то ещё
Поделиться
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе в клуб бывшего полузащитника сборной России Алана Дзагоева.
«Мы отлично знаем Алана Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге. Раз дал согласие, то пускай играет там: в «Рубине» или ещё где-то. Сейчас «Урал» не рассматривает его приобретение», — приводит слова Иванова Sport24.
Последним клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
13:15
-
13:05
-
12:53
-
12:48
-
12:48
-
12:30
-
12:26
-
12:16
-
12:03
-
12:00
-
11:48
-
11:37
-
11:32
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:39
-
10:38
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:12
-
09:05
-
08:43
-
08:30
-
08:24
-
08:14
-
07:51
Партнерский контент