Президент «Урала»: мы приглашали Дзагоева в прошлом году — теперь пусть играет где-то ещё

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе в клуб бывшего полузащитника сборной России Алана Дзагоева.

«Мы отлично знаем Алана Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге. Раз дал согласие, то пускай играет там: в «Рубине» или ещё где-то. Сейчас «Урал» не рассматривает его приобретение», — приводит слова Иванова Sport24.

Последним клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.