Петржела: «Спартак» разгромил «Динамо» в прошлом дерби, но это ничего не значит

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими командами — «Спартаком» и «Динамо». Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Это будет интересное дерби между «Спартаком» и «Динамо». В таких матчах у обеих команд почти всегда одинаковые шансы на победу. Думаю, что можно ожидать большое количество забитых мячей.
«Спартак» разгромил «Динамо» в прошлом дерби? Это абсолютно ничего не значит. Сегодня будет другой матч, будет уже всё по-другому. Я не могу назвать красно-белых фаворитами в этой игре», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 23 сентября 2023
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